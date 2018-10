Maltempo, allerta arancione: domani scuole chiuse a Catanzaro

Vista l'allerta meteo di livello arancione diramata dalla Protezione civile regionale dalle prime ore di giorno 15 ottobre e fino alle successive 24 ore, il sindaco Sergio Abramo ha disposto l'ordinanza di chiusura degli istituti scolastici di ogni ordine e grado e delle scuole paritarie della città per la giornata di domani lunedì 15 ottobre 2018.

Il provvedimento si rende necessario, in via precauzionale, stante il "livello di elevata criticità con fenomeni che possono costituire pericolo per la incolumità delle persone che si trovano nelle aree a rischio". Inoltre, le forti precipitazioni potrebbero comportare rilevanti problematiche, in particolar modo per gli studenti, connesse alle difficoltà di spostamento dei mezzi pubblici e privati. Il sindaco ha anche attivato il COC, Centro operativo Comunale, per monitorare la situazione e predisporre tutte le azioni volte a prevenire eventuali rischi e pericoli derivanti dalla condizione di avversità meteorologica. Si ribadisce, pertanto, la raccomandazione a non mettersi in viaggio se non strettamente necessario; a evitare i sottopassi; ad abbandonare i piani seminterrati o interrati se ubicati in zone depresse o a ridosso di fiumi, torrenti tombati; a non sostare in prossimità di aree con versanti acclivi che potrebbero dare origine a colate rapide di fango e crolli di massi.