Intelligence, conferenza di Caligiuri al Comando Regionale dell'Esercito a Catanzaro

Per capire come si comanda il mondo uno degli ingredienti fondamentali è senz'altro l'intelligence. Questo l'argomento del seminario organizzato dal Comando Militare Esercito "Calabria" presso la propria sede della Caserma "Pepe-Bettoja" domani lunedì 15 ottobre 2018 alle ore 10.30. Alla presenza di autorità cittadine e del Comandante Militare Esercito "Calabria" generale Giovanni Rossitto, terrà la relazione il Direttore del Master in Intelligence dell'Università della Calabria Mario Caligiuri che presenterà a una delegazione di studenti del Liceo Classico "Galluppi" e dell'Istituto Tecnico "Scalfaro" il proprio libro "Come si comanda il mondo. Teorie, volti, intrecci", scritto insieme al decano dei politologi italiani Giorgio Galli ed edito da Rubbettino.

