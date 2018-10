Lamezia Terme (Cz), "Visioni Civiche": nuove adesioni tra i docenti e qualche giorno ancora per iscriversi

C'è ancora una settimana di tempo per partecipare a Visioni Civiche, il corso gratuito di video giornalismo civico, dedicato a chi vuole approfondire gli strumenti dell'inchiesta e del civic-journalism per raccontare il territorio e fare emergere i bisogni della propria comunità.

La Fondazione Trame, infatti, visto il grande interesse e l'entusiasmo che Visioni Civiche sta riscontrando anche tra i formatori e gli esperti che stanno aderendo al percorso, ha deciso di prorogare la scadenza per le iscrizioni al 19 ottobre 2018.

Al già folto gruppo di professionisti che faranno da guida durante il percorso, negli ultimi giorni hanno aderito anche Federica Angeli (la Repubblica), Francesca Fanuele (Tg La7) e Mimmo Calopresti (regista), che vanno ad aggiungersi agli altri professionisti che avevano già confermato la loro presenza: Rosy Battaglia (Cittadini Reattivi), Attilio Bolzoni (Repubblica), Raffaella Calandra (Radio24-IlSole24ore), Anna Milan (Rai Radio1), Giorgio Mottola (Report), Giampiero Rossi (Corriere della Sera), Gaetano Savatteri (Mediaset), Toni Trupia (regista), Monica Zapelli (sceneggiatrice).

Il percorso, che si concluderà durante l'edizione 2019 di Trame Festival con la presentazione delle inchieste realizzate dai corsisti, prevede una durata di 256 ore di cui 76 dedicate ad attività d'aula e incontri con professionisti e testimonial, e ben 180 ore di project work da svolgersi sul campo in autonomia.

Gli incontri e le ore d'aula si svolgeranno al Civico Trame a Lamezia Terme, preferibilmente nei week-end o in date che verranno concordate con i partecipanti.

Durante il corso sono previste anche alcune giornate dedicate al fare impresa e alla comunicazione, promozione e storytelling attraverso i social network.

Per partecipare alla selezione è necessario compilare la domanda presente sul sito web di Trame Festival a questo indirizzo: www.visioniciviche.it e inviarla entro il 19 ottobre 2018.

Visioni Civiche è un progetto realizzato da Fondazione Trame in collaborazione con ALA (Associazione Antiracket Lamezia Onlus), vincitore del bando Prendi Parte! Agire e pensare creativo ideato dalla Direzione Generale Arte e Architettura Contemporanee e Periferie urbane (DGAAP) del Ministero per i Beni e le Attività Culturali per promuovere l'inclusione culturale dei giovani nelle aree caratterizzate da situazioni di marginalità economica e sociale.