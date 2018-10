Catanzaro, commissioni congiunte affari generali e traffico: riunione alla presenza del management Amc

I presidenti delle commissioni consiliari agli affari generali, Giuseppe Pisano, e mobilità e traffico, Antonio Mirarchi, hanno presieduto questa mattina, nella sala giunta di Palazzo De Nobili, una riunione congiunta alla presenza del management dell'Amc, il dg Marco Correggia e il presidente Giorgio Margiotta. Argomento all'ordine del giorno le modifiche allo statuto delle società partecipate imposte dalla legge Madia.

In particolare, i consiglieri hanno appreso dai vertici dell'Azienda per la mobilità che cosa cambierà con la variazione statutaria: l'80% del fatturato della stessa società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti che le sono affidati dal Comune, mentre la produzione ulteriore a questo limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società in house.

La modifica dello statuto dovrà essere approvata in Consiglio comunale. Dopo l'esame della modifica, i consiglieri e il management Amc hanno discusso a lungo dello stato di salute dell'Amc e del trasporto pubblico in città, oltre che del sistema di parcheggio con le strisce e di tutte le altre questioni che riguardano la gestione concertata fra Amc e Comune.