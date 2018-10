Catanzaro, Gallo: “Si appresta ad approdare in consiglio la proposta di attuazione di agenda urbana”

"Si appresta ad approdare presto in Consiglio comunale la proposta di attuazione di Agenda Urbana che, con una dotazione di circa 32 milioni di euro, rappresenterà il più grande investimento a sostegno della rivitalizzazione del centro storico. L'assise comunale sarà chiamato ad approvare una variazione al bilancio di previsione necessaria per dare attuazione al programma di azioni su cui l'amministrazione Abramo ha puntato fortemente e che è stato predisposto dall'Autorità urbana Por Calabria 2010 sotto la guida esperta del dirigente Antonio De Marco. Tra i numerosi interventi finanziati rivestono un ruolo centrale le attività previste per il sostegno alle imprese, l'attivazione del Social housing con il recupero di immobili del patrimonio pubblico esistente, gli aiuti a strutture che gestiscono servizi socioeducativi per l'infanzia, i lavori di riqualificazione di edifici scolastici. Ancora il programma di Agenda Urbana contempla azioni in tema di sostenibilità ambientale ed efficientamento energetico, oltre che di conservazione digitale dei documenti, che contribuiranno ad innovare la città nell'ottima di "smart city". Già nell'arco del 2018 è previsto un primo anticipo dei fondi complessivi che potranno essere spesi per dare il via ad un programma i cui frutti si coglieranno interamente nel lungo termine. Agenda Urbana rappresenta, quindi, l'esempio concreto di una programmazione e di una visione politica e amministrativa proiettata verso l'alto e destinata a produrre un impatto considerevole sul futuro del centro storico e del Capoluogo. La pubblicazione dei bandi entro la fine dell'anno sarà il primo passo teso a garantire la partecipazione e la condivisione da parte delle imprese, delle associazioni e del Terzo settore che, al fianco dell'amministrazione, saranno protagonisti di questo percorso che avrà una importante ricaduta sociale ed economica per la città di Catanzaro". Lo afferma in una nota il vicepresidente del Consiglio comunale Roberta Gallo.

Dettagli Creato Venerdì, 12 Ottobre 2018 15:36