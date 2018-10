Catanzaro, disagi idrici: ecco le zone interessate

Per consentire interventi di pulizia in due distinti serbatoi a servizio di due differenti zone della città, a Lido e in alcuni quartieri a nord, domani, sabato 13 ottobre, dalle ore 8 e fino al termine delle operazioni, che si protrarranno presumibilmente fino alle 16, verrà interrotta l'erogazione dell'acqua potabile.

Nel quartiere Lido l'area interessata dai disagi sarà quella compresa fra il Corace e il Porto, mentre a nord del capoluogo il disservizio riguarderà rione De Filippis, le vie Molè, Di Bona e Fares, la parte alta di viale Europa, contrada Mula e Germaneto.

Lo ha comunicato l'ufficio acquedotti di Palazzo De Nobili specificando che la normalizzazione dell'erogazione dovrebbe avvenire in serata.

Per consentire all'Enel di eseguire lavori all'impianto di sollevamento del Sansinato, la Sorical ha comunicato che lunedì 15 ottobre, dalle ore 9 alle 13, verrà interrotta l'erogazione del servizio idrico in località Calivello e nella parte di Germaneto lato Sansinato.

Lo ha reso noto l'ufficio acquedotti di Palazzo De Nobili non appena ricevuta relativa informazione da parte del responsabile dell'ufficio di zona di Sorical, Tommaso Laporta.