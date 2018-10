Migranti: domani incontro in Regione sul Decreto Salvini

Si terrà domani alle ore 11.00, presso la Sala Oro della Cittadella regionale, un incontro tra i rappresentanti dei progetti Sprar provinciali che presenteranno al Presidente Mario Oliverio un documento sul decreto Salvini.

"Sarà un'occasione per riflettere sull'assurdo decreto Salvini-commenta il delegato per l'Immigrazione della Regione Giovanni Manoccio- Una misura che mira a cancellare il modello virtuoso degli Sprar, sistema che ha dimostrato di essere la miglior soluzione per affrontare il fenomeno dei migranti e per realizzare, davvero, l'integrazione e l'accoglienza. È inspiegabile che si voglia tornare ai Cas che, viceversa, rappresentano la soluzione sbagliata e che, come dimostrano i fatti, sono terreno fertile per l'azione della criminalità organizzata".

"In Calabria -conclude il delegato regionale per l'immigrazione- ci sono 126 progetti Sprar con più di 113 comuni aderenti. Comuni che, grazie a questa opportunità, hanno trovato un'insperata opportunità di sviluppo economico e culturale. Dire addio agli Sprar significherebbe dare un colpo mortale al futuro di queste realtà."