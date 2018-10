Botricello (Cz), il 13 ottobre il convegno “Inquinamento ambientale e valorizzazione del patrimonio culturale fra ecoreati e sviluppo sostenibile-quale Calabria per il futuro?”

Sabato 13 ottobre 2018 alle ore 16.30 presso la sala consiliare di Botricello in via Nazionale si terrà il convegno «Inquinamento ambientale e valorizzazione del patrimonio culturale fra ecoreati e sviluppo sostenibile-quale Calabria per il futuro?»promosso dal Gruppo Meetup Ambiente coordinato dagli attivisti Vincenzo Londino, Rosella Cerra e Antonio Pisciuneri.

Con la partecipazione della senatriceMargherita Corrado, membro della commissione Cultura e Antimafia; Francesco Falcone, presidente di Legambiente Calabria; Arturo Bova, Presidente della Commissione Antindrangheta e membro della Commissione Ambiente della Regione Calabria; le conclusioni saranno del senatore Nicola Morra, membro delle Commissioni Affari Costituzionali e Antimafia. I saluti saranno del sindaco di Botricello Michelangelo Ciurleo.

Si parlerà di inquinamento ambientale e di valorizzazione delle risorse della Calabria e del patrimonio culturale. Ma anche di georisorse, di produzione di energia e di sviluppo sostenibile. Si intende affrontare anche il tema degli ecoreati e dell'ecomafia, a partire dai rapporti di Legambiente da quando è stata istituita la legge 68 sugli ecoreati nel maggio 2015.

Previsto anche il dibattito con il pubblico.