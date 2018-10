Catanzaro, amministrazione comunale e associazioni di categoria a confronto sulle iniziative in cantiere per Natale nel centro storico

Prosegue il tavolo di confronto permanente tra l'amministrazione comunale e le associazioni di categoria che è tornato a riunirsi a Palazzo de Nobili per discutere del programma di iniziative in cantiere per le festività natalizie. La riunione è stata presieduta dal sindaco Sergio Abramo, affiancato dall'assessore alle attività produttive, Alessio Sculco, e dall'assessore al turismo, Alessandra Lobello. Si è registrata, a tal proposito, la piena condivisione sugli obiettivi da raggiungere per rendere maggiormente attrattivo il centro storico attraverso un calendario di attività volte a promuovere l'isola pedonale su Corso Mazzini e creare una vetrina suggestiva per gli esercizi commerciali. Dalle associazioni è stata confermata la volontà di supportare e affiancare l'amministrazione nella predisposizione degli interventi nell'ambito della più ampia collaborazione sinergica posta in essere per rilanciare il centro storico. Il tavolo di lavoro tornerà a riunirsi nel corso della settimana per discutere della bozza del nuovo Piano del commercio sulla base delle soluzioni proposte dalle associazioni di categoria. L'obiettivo condiviso è quello di fronteggiare in maniera tempestiva e incisiva le criticità esistenti e regolamentare tutte le misure utili a sostenere il comparto produttivo con particolare riferimento al centro storico.

