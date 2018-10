Catanzaro, Cavallaro incontra associazioni sportive: “Uso delle palestre comunali? Collaborazione fondamentale con i privati”

L'assessore allo sport Domenico Cavallaro ha incontrato i rappresentanti delle associazioni sportive che hanno richiesto la disponibilità delle palestre comunali per avviare un confronto sinergico atto a garantire l'utilizzo delle strutture per lo svolgimento delle attività agonistiche. Nell'occasione si è fatto il punto sulle istanze pervenute all'amministrazione comunale al fine di disporre dei locali attinenti agli istituti comprensivi del territorio comunale. Le associazioni hanno espresso le loro necessità all'assessore Cavallaro il quale ha recepito tutte le segnalazioni e le criticità che saranno prese in carico dai settori competenti affinché le strutture possano essere concesse in uso nel rispetto delle condizioni di sicurezza e di fruibilità per tutto l'arco della stagione. "E' stato un primo confronto – ha sottolineato Cavallaro – utile a porre in essere quella collaborazione tra amministrazione e privati che è indispensabile per dare una risposta concreta ai bisogni degli utenti e alle necessità delle tante realtà che praticano le diverse discipline sportive nella nostra città. A tal riguardo, è un nostro obiettivo e impegno primario quello di restituire al più presto alla comunità sportiva sia il Palagallo che il Palagreco, interessati da un complesso iter di lavori finalizzati a garantirne la riapertura e l'utilizzo nelle migliori condizioni possibili. L'amministrazione resta, quindi, a disposizione delle associazioni per concertare tutte le soluzioni utili a rendere le strutture e le palestre comunali sempre più efficienti e a misura di sportivo".

Dettagli Creato Lunedì, 08 Ottobre 2018 18:28