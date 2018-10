Catanzaro, al via censimento permanente popolazione e abitazioni

Ha preso il via il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni che vede coinvolto anche il Comune di Catanzaro. I 21 rilevatori statistici selezionati dall'amministrazione saranno impegnati nelle operazioni di campionature attraverso la rilevazione areale (dall'1 ottobre al 9 novembre), con il coinvolgimento stimato di 1174 famiglie, e la rilevazione da lista (dall'8 ottobre al 20 dicembre) attraverso la compilazione di un questionario elettronico che prevede la partecipazione di 1578 famiglie. "Il censimento – evidenzia l'ufficio comunale di censimento - permette di misurare le principali caratteristiche socio-economiche della popolazione dimorante abitualmente in Italia. Per la prima volta l'Istat effettua la rilevazione censuaria con cadenza annuale e non più decennale, il che consente di ottenere informazioni continue e tempestive, un forte contenimento dei costi della rilevazione e una riduzione del fastidio a carico delle famiglie. A differenza delle passate tornate censuarie, il censimento permanente non coinvolge più tutte le famiglie nello stesso momento, ma solo un campione di esse. Le famiglie possono essere chiamate a partecipare al censimento, attraverso la compilazione di un questionario online o un'intervista con un rilevatore che sarà munito di apposito tesserino di riconoscimento del Comune di Catanzaro". Maggiori informazioni sul censimento, con link al video tutorial, sono consultabili visitando la pagina dedicata del portalewww.comunecatanzaro.it. oppure telefonando all'ufficio al numero 0961-881071.

Dettagli Creato Lunedì, 08 Ottobre 2018 18:26