Lo Chef calabrese Emanuele Mancuso parteciperà a “Cuochi d’Italia” di Alessandro Borghese

Il rinomato Chef Emanuele Mancuso, trentacinquenne originario di Serrastretta, comune pedemontano del Lametino, che si è imposto all'attenzione della ristorazione calabrese con i suoi piatti ricchi di ottimi prodotti locali sapientemente composti, conquista anche Alessandro Borghese e gli Chef stellati Esposito e Tomei. Lo Chef Mancuso rappresenterà la Calabria nel noto programma "Cuochi d'Italia" di Borghese su tv8 dal 15 ottobre alle 19.30, e sulla sua scrivania è comparso un contratto per un altro programma di cucina su una rete televisiva nazionale che partirà nel 2019.

Il giovane Chef è salito agli onori della cucina qualche anno fa per una sua scelta radicale e controcorrente, lasciare l'impiego pubblico per seguire la sua passione d'infanzia, i fornelli e i prodotti agroalimentari della Calabria. Oggi si trova ad essere uno Chef riconosciuto e stimato, tant'è che a febbraio 2018 ha avuto l'onore di cingere la fascia del prestigioso Ordine Internazionale dei Discepoli di Auguste Escoffier. Un altro grande successo per la Calabria.