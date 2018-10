Forza Nuova marcia a Catanzaro

Il corteo si è aperto da alcuni cori contro il sindaco di Riace, Domenico Lucano. Oltre 100 militanti di Forza Nuova, provenienti soprattutto dalle regioni del Sud, stanno sfilando sul lungomare di Catanzaro in un corteo sul tema "Sovranita', lavoro, dignita', il riscatto del Sud".

Il corteo i concludera' in una piazza di Catanzaro Lido dove e' previsto un intervento di Roberto Fiore, leader nazionale di Forza Nuova.

Sul posto anche polizia e carabinieri, ma non si registra al momento alcun disordine.

Nel capoluogo calabrese Forza Nuova è molto radicata: nell'ambito di un'indagine della Procura per il saluto fascista effettuato al termine dei funerali di Nando Giardini, storico esponente della destra catanzarese e calabrese scomparso a 97 anni lo scorso 7 settembre.

Il corteo, aperto dal leader nazionale Roberto Fiore, si e' svolto senza problemi, vigilato da polizia e carabinieri. "Conosco la situazione di Riace, sono stato li' un anno fa - ha aggiunto - e ritengo che il gip abbia fatto la meta' della meta' di quello che doveva fare e non ha ascoltato alcune delle risultanze piu' importanti dell'inchiesta lasciando lo spunto per poi dire che Lucano e' solo un idealista che puo' aver sbagliato qualcosa di burocratico. Far sposare gente di 80 anni con delle giovani africane mi sembra uno schifo. Mi sembra l'emblema piu' chiaro di questo sindaco e di chi lo segue". Quanto al saluto col pugno chiuso di Lucano rispetto al saluto romano rivolto a Nando Giardini (esponente storico della Destra in Calabria), Fiore ha detto che "bisognerebbe discutere sulla disparita' di trattamento. Il salutare romanamente una persona che va all'aldila' e che ha militato per tutta la vita per noi e' doveroso. Il fatto che un sindaco come Lucano agli arresti domiciliari saluta col pugno chiuso per noi e' un bene, perche' fa perdere ulteriore forza alla sinistra. Che si affida solo ai gay, agli extracomunitari e alla mafia nigeriana. I lavoratori, la gente del popolo non sa piu' cosa sia la sinistra". "Nonostante Salvini abbia fatto delle cose positive riguardo i blocchi - ha aggiunto - il nostro voto non puo' che essere sotto la sufficienza. Perche' non ha fatto nulla rispetto agli espatri di cui parlava in campagna elettorale. Il reddito di cittadinanza e' una misura per combattere la fame e non si puo' non vederla bene perche' impedira' a moltissimi giovani di lasciare il Sud".