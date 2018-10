Lamezia Terme: Eurocamp mette insieme 150 amministratori e professionisti calabresi

Centocinquanta, tra amministratori e professionisti provenienti da tutta la Calabria, hanno partecipato alla quarta tappa di Eurocamp Tour. Un momento di confronto sulla progettazione europea e sulle opportunità offerte dalla UE organizzato dall'eurodeputato Nicola Caputo, gruppo S&D, in collaborazione con l'associazione I-Dem.

"Il problema delle risorse è un problema che non esiste. Quelle ci sono. Dobbiamo solo essere in grado di cogliere le opportunità che l'Europa ci mette a disposizione – ha dichiarato l'Eurodeputato Nicola Caputo nel corso dell'introduzione ad Eurocamp, il network event tenuto al Best WestWestern - Hotel Class di Lamezia Terme – il nostro obiettivo, - spiega Nicola Caputo - è costruire un network virtuoso tra tutti i soggetti interessati, stakeholders, imprese ed organizzazioni no profit. Eurocamp – continua il l'Eurodeputato – ha l'ambizione di offrire un'occasione di approfondimento delle varie opportunità legate programmazione dei fondi comunitari"

Nel corso del meeting sono state illustrate le funzionalità e i servizi che la piattaforma Eurocamp.me offre all'utenza e l'innovativa EurocampToolbox una vera e propria cassetta degli attrezzi per l'europrogettazione contenente informazioni sui programmi europei, le buone pratiche, i bandi in uscita e tanto altro.

Nella tappa calabrese, lanciata anche l'idea dei Comuni Eurocamp, una rete di amministrazioni che vogliono supportare politiche pubbliche di ampio respiro, proponendo i propri progetti sulla piattaforma Eurocamp, mettendo in vetrina le proprie idee.

Nella seconda parte della giornata il network event Eurocamp si è trasformato in un momento operativo in cui i partecipanti hanno avuto l'occasione di immergersi praticamente nel mondo dell'europrogettazione. Con tavoli tematici e grazie alla guida degli esperti presenti, sono stati organizzati brainstorming in cui le idee hanno preso la forma di progetti europei.

Dopo la tappa di Campania e Calabria, Euorocamp tour proseguirà nelle prossime settimane, sbarcando in Puglia per poi tornare in Campania.