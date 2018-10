Catanzaro, nuova rottura condotta Sorical: interrotta erogazione acqua a Fondachello, Sala, Campagnella, Signorello, Cava, Pianocasa, via Fares e Germaneto

A causa di un'improvvisa nuova rottura di un tratto di condotta idrica di competenza Sorical - conseguente all'ondata di maltempo - è stata interrotta l'erogazione del servizio idrico nei quartieri Sala, Cava, Signorello, Campagnella, Fondachello, Pianocasa, via Fares e, in parte, Germaneto .

Lo ha reso noto l'ufficio acquedotti di Palazzo De Nobili specificando che gli interventi di ripristino da parte dei tecnici Sorical sono già in corso. Il ripristino dell'erogazione è previsto nel pomeriggio, per cui la normalizzazione del servizio è prevista per la serata odierna di sabato 6 ottobre.