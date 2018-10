"Quello che il maltempo ha provocato in Calabria e, in particolare, a Lamezia causando tre vittime era una tragedia preannunciata. Le istituzioni non dovrebbero meravigliarsi ma fare un mea culpa per quanto accaduto". Sono queste le dure dichiarazioni di Mimmo Gianturco e Rosario Aversa di Fratelli d'Italia, in merito alla grave situazione in cui versa la Calabria nelle ultime ore.

"Sono anni che ci occupiamo dello stato di degrado e abbandono della nostra città che in queste ore è protagonista di una tragedia immane. La mancata manutenzione dei letti dei fiumi, la scarsa pulizia degli stessi nonché i mancati controlli alle condutture della raccolta di acqua piovana sono stati più volte oggetto di denuncia. Gli stessi cittadini di Lamezia lamentano da anni disagi non indifferenti durante la stagione delle piogge, ma le loro segnalazioni non sono mai state prese in seria considerazione".

"Se a questo aggiungiamo che in città non c'è un efficace piano di protezione civile viene fuori la fotografia di una politica, sia regionale che locale, totalmente disinteressata ai territori e ai reali disagi della popolazione. In questa situazione sono molte le responsabilità amministrative e politiche: se fosse stata emanata l'allerta meteo con congruo anticipo forse si sarebbe potuta evitare questa disgrazia. Le vittime causate dal mal tempo verranno portate sulle spalle da chi ha amministrato male la cosa pubblica".

"A fronte di quanto accaduto – concludono gli esponenti di Fratelli d'Italia – chiediamo lo stato di calamità per le zone colpite dal violento nubifragio e chiediamo altresì che venga proclamato lutto cittadino di Lamezia Terme e dei comuni limitrofi".