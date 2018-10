Maltempo, il sindaco di Catanzaro: "Tragedia che unisce tutta la Calabria"

La tragedia avvenuta questa notte fra San Pietro Lametino e San Pietro a Maida e' un dramma che unisce l'intera Calabria". Lo ha affermato il sindaco, Sergio Abramo, esprimendo a nome della citta' di Catanzaro "il dolore per la scomparsa di Stefania Signore e del suo figlio di sette anni". Sono ancora in corso le ricerche dell'altro figlio della donna, di soli due anni. "Al marito e a tutta la famiglia le condoglianza dell'intera amministrazione e di tutti i catanzaresi. E' un momento molto difficile per le nostre comunita' - ha aggiunto Abramo -, e la situazione che una buona parte della Calabria sta vivendo in queste ore dimostra, una volta di piu', quanto sia fondamentale che la nostra regione non venga lasciata sola, e che lo Stato, oltre a riconoscere lo stato di calamita' che giustamente ha chiesto il Governatore, dia agli enti locali strumenti necessari a mettere in sicurezza i territori e a garantire l'incolumita' e la sicurezza dei cittadini oltre a tutelare le imprese che danno lavoro e mandano avanti la nostra economia.

Quando si verificano condizioni di maltempo come quelle della notte scorsa - ha proseguito il sindaco - e' soprattutto la situazione nei Comuni piu' piccoli, sia nell'entroterra che sulla costa, a diventare particolarmente preoccupante, perche' mancano le risorse, economiche e umane, per affrontare le emergenze e prevedere azioni di messa in sicurezza delle strade, degli edifici pubblici, delle scuole, delle abitazioni, che siano realmente efficaci e durature, ma che soprattutto aiutino gli enti locali a prevenire invece di intervenire sempre e soltanto nelle emergenze. Chi sta lavorando in queste ore, Vigili del fuoco, operatori e volontari di Protezioni civile, i tecnici dei Comuni, vanno solamente ringraziati per il lavoro che stanno svolgendo e che svolgono ogni volta. Credo - ha concluso - sia fondamentale che tutti gli enti locali, i Comuni e le Province, supportati con decisione dalla Regione, facciano rete e chiedano in maniera forte, al Governo, fondi e risorse, misure concrete in favore di territori che oggi, ancora una volta, si trovano in ginocchio a causa del maltempo". (AGI)