Maltempo, Magorno: "Governo sia vicino alla Calabria"

Dolore per quanto successo in Calabria, seguo con attenzione e preoccupazione le vicende legate all'ondata di maltempo. Il governo intervenga subito per gestire l'emergenza e aiutare concretamente la popolazione.

Lo afferma il Senatore Pd, Ernesto Magorno, intervenendo sull'ondata di maltempo che in queste ore ha colpito la Calabria.