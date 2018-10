Maltempo, dispersi madre e due bambini nel Lametino: ricerche in corso

Le loro tracce sono state perse da ieri sera, durante il violento maltempo che ha colpito tutta la Calabria, e in particolare la zona del lametino. Una donna, Stefania Signore e i suoi due figli di 2 e 7 anni risultano dispersi.

L'auto, secondo quanto si apprende, è stata ritrovata con i lampeggianti accesi, ma della famiglia nessuna traccia. Sono in corso le operazioni di ricerca da parte di forze dell'ordine, Vigili del Fuoco e volontari. Al momento, pero', non ci sono notizie. Un appello e' stato lanciato su Facebook da una nipote della donna, la quale riferisce che da ieri sera la zia non risponde al telefonino che risulta spento.