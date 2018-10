Al Liceo Campanella di Lamezia Terme la Giornata Europea delle lingue

Stand gastronomici, bandiere, simboli dei vari Paesi europei. Così il liceo Campanella di Lamezia Terme ha celebrato questa mattina la giornata europea delle lingue, a pochi giorni dalla data fissata dal Consiglio d'Europa, come momento di condivisione e scambio degli usi e costumi dei popoli che costituiscono l'unica grande famiglia europea.

Ad organizzare l'iniziativa, fortemente voluta dal dirigente Giovanni Martello, le docenti del dipartimento lingue straniere del Campanella, con la collaborazione dell'associazione Intercultura. Un momento di festa per gli studenti delle classi prime, all'insegna delle lingue e delle culture europee, inserito quest'anno nel progetto accoglienza dell'istituto curato dalla docente Lina Serra. A fare visita agli stand questa mattina, anche gli studenti del terzo anno delle scuole medie dell'istituto comprensivo Perri – Pitagora e dell'istituto Ardito – Don Bosco che hanno avuto l'opportunità di porre domande alle docenti, assaggiando i dolci tipici dei vari Paesi preparati per l'occasione, dai croissant francesi ai muffin inglesi.

Per le docenti del dipartimento Lingue del Campanella "si è trattato di un momento di festa ma anche di sensibilizzazione degli studenti del primo anno sull'importanza dell'apprendimento delle lingue straniere e soprattutto sul valore di un' Europa che, oltre tante banalizzazioni e strumentalizzazioni, ancora oggi è sinonimo di libertà, diritti, pace. Apprendere e prima di tutto amare le lingue straniere è apertura a una visione inclusiva e plurale della vita e del mondo".

Tra le novità di quest'anno, in particolare per quanto riguarda il liceo linguistico, la possibilità per gli studenti di svolgere l'alternanza scuola-lavoro in Francia e nel Regno Unito, una seconda sezione in cui sarà possibile conseguire, oltre al diploma italiano, anche il baccalauréat, il diploma francese e una sezione del lingusitico in cui si studierà inglese, francese e spagnolo.