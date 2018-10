Borgia, gli auguri dell'Amministrazione comunale a don Raffaele Zaffino per i suoi dieci anni di sacerdozio

L'Amministrazione comunale di Borgia, guidata dal sindaco Elisabeth Sacco, indirizza a don Raffaele Zaffino, attuale amministratore parrocchiale della Chiesa Santa Maria della Roccella in Roccelletta di Borgia i più sentiti auguri per i dieci anni di sacerdozio. Proprio oggi, infatti, nel giorno in cui la Chiesa ricorda San Francesco d'Assisi, don Raffaele raggiunge questo importante traguardo: la sua ordinazione risale al 4 ottobre 2008, fu il compianto arcivescovo Antonio Ciliberti ad avviare il suo servizio liturgico. "Don Raffaele è un 'pastore' attento, umile e presente – afferma il sindaco – un punto di riferimento importante per la nostra comunità. A lui giunga il nostro sincero abbraccio".

