Lamezia Terme (Cz), Oliverio al congresso Cisl: “Buon lavoro al nuovo segretario regionale, Tonino Russo”

Il Presidente della Giunta regionale Mario Oliverio ha partecipato al Congresso regionale della CISL che si è svolto oggi a Lamezia Terme

"Il Congresso regionale della CISL – ha dichiarato Oliverio -, svoltosi alla presenza di Anna Maria Furlan e Luigi Sbarra, ha nominato il nuovo segretario regionale. Formulo un buon lavoro a Tonino Russo, eletto alla guida di una importante organizzazione sindacale come la CISL, in un momento che vede la Calabria protagonista di uno sforzo straordinario per portare a compimento programmi di spesa e investimenti che potranno consolidare un'inversione di tendenza sancita dai recenti dati in materia di investimenti, occupazione ed export.

Ringrazio Paolo Tramonti, chiamato a un nuovo incarico nazionale, per il lavoro svolto e per il confronto reale e proficuo con la Giunta regionale portato avanti in questi anni nell'interesse esclusivo della Calabria, dei lavoratori e dei disoccupati calabresi.

Credo fermamente che il confronto permanente con le forze sociali sia una condizione imprescindibile per dare continuità e forza alla politica di riscatto della nostra Calabria".