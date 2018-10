Hair stylist di tutto il mondo in Russia, tra i 16 italiani Elvia Ceravolo di Vallefiorita (Cz)

Ci sarà anche Elvira Ceravolo, residente a Vallefiorita, a rappresentare l'Italia all'evento internazionale che chiama a raccolta hair stylist da tutto il mondo, che si terrà in Russia dal 21 al 27 novembre nella città di Sochi.

Elvira, trentenne che gestisce il suo studio di hair stylist nel centro alle porte del Capoluogo, è stata scelta dal maestro Luigi Serrone per la particolarità delle sua "sculture" che l'hanno portata ad essere selezionata in molte altre importanti manifestazioni del settore. "Sono stati anni di sacrifici voglia di crescere professionalmente", afferma Elvira che dirige un negozio tutto suo da 10 anni, affiancata da un team di professionisti che hanno portato ad affermare lo studio come un punto di riferimento nel territorio tanto da essere riconosciuta come la "hair stylist delle spose". Elvira, che è anche mamma di una bimba di 7 anni, si prepara alla sfida russa.

"Il maestro Luigi Serrone mi ha insegnato il vero e proprio studio delle mani per svolgere le sculture - dice ancora Elvira - andrò in Russia con altri 16 colleghi, lavoreremo sodo per cercare di tornare fieri di essere italiani. Da vallefioritese ho dato anima e cuore per il mio lavoro, niente ti viene regalato senza studio e sacrificio. Saremo onorati di rappresentare la bandiera italiana". Elvira Ceravolo con le sue sculture è già stata premiata nel 2015 alle gare regionali quale prima classificata e nel 2016 seconda classificata. Nella giuria ci sarà il magnifico Giorgey Kot sculture che possiede un museo tutto suo un Russia.