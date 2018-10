Catanzaro, Cardamone: "La mostra "Escher" grande progetto"

Dichiarazione dell'assessore alla cultura Ivan Cardamone:

"La mostra "Escher, la Calabria e il mito" sarà il prossimo grande progetto espositivo "prodotto" dal Comune di Catanzaro, Settore cultura, risultato tra i beneficiari del bando regionale per la selezione e il finanziamento di interventi per la valorizzazione del sistema dei beni culturali. L'evento aprirà i battenti a novembre al Complesso San Giovanni e rappresenta il coronamento della programmazione messa in campo durante dall'amministrazione comunale che, per tutto l'anno, ha offerto un calendario di eventi, iniziative e manifestazioni in grado di confermare il ruolo di Catanzaro quale modello culturale a livello regionale".

"Il San Giovanni, nell'arco del 2018, ha già visto svolgersi 7 mostre di successo promosse in collaborazione con i privati - da "Context" dedicato al centesimo anniversario della morte di Mimmo Rotella fino all'allestimento del Materia Independent Design Festival – che hanno fatto dell'importante sito museale, grazie alla collaborazione con la società 4culture che ne gestisce i servizi, un punto di riferimento per la strategia di rilancio della cultura e dell'identità del centro storico. Anche la palazzina delle esposizioni (ex Stac) ha visto in programma 14 eventi - su tutti la straordinaria mostra "Water Warriors" in collaborazione con Blu Ocean e l'istituto National Geographic – mentre all'Auditorium Casalinuovo sono state ospitate oltre 40 iniziative che hanno avuto il merito di esaltare le potenzialità di tanti operatori, soprattutto giovani, che operano sul territorio. L'amministrazione comunale ha, inoltre, garantito la compartecipazione dell'ente agli eventi artistico/culturali storicizzati che assicurano grande visibilità alla città e alle sue risorse storiche e paesaggistiche: Magna Graecia Film Festival, Gutenberg, Armonie d'arte festival, Festival d'autunno, Altrove festival, Catanzaro design week e la rassegna di teatro classico "Graecalis". A questi si affiancano anche nuovi progetti, come la rassegna "React short film festival" o le attività che animano il museo del rock, la biblioteca comunale "De Nobili" e la Casa del cinema.

Privilegiando il valore della memoria e della testimonianza, ci siamo impegnati a implementare il patrimonio artistico della città con l'acquisizione delle opere donate alla città dal maestro Silvio Amelio e la scultura dedicata a Piero Ciampi nei giardini a lui intitolati a Lido. Catanzaro può, ancora, vantare di essere uno dei pochissimi comuni calabresi e del Sud Italia in regola con il versamento degli atti archivistici. Infine, come non evidenziare i patrocini deliberati dall'assessorato alla cultura a ben 31 iniziative mettendo a disposizione delle associazioni strutture e servizi di competenza. Un'attività proficua e continua 365 giorni all'anno che viene portata avanti grazie all'impegno del personale del settore, a cui va il mio ringraziamento, e alla positiva sinergia tra pubblico e privato che rappresenta la vera chiave su cui puntare per la crescita del nostro territorio. L'amministrazione sta offrendo una serie di servizi importanti e sono convinto che la programmazione messa in campo saprà produrre i suoi frutti a beneficio del tessuto culturale, sociale ed economico della città".