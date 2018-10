Catanzaro, revocata l’ordinanza che vietava l’utilizzo dell’acqua nel quartiere Janò

Dalle nuove analisi microbiologiche che l'Asp ha effettuato sui campioni prelevati in località Janò l'acqua destinata al consumo umano è emerso che, al momento, non esistono altri motivi che impediscono l'utilizzo per uso potabile dell'acqua della rete.

L'unità operativa igiene, alimenti e nutrizione dell'azienda sanitaria, diretta da Francesco Faragò, ha pertanto proposto al Comune la revoca dell'ordinanza di divieto.

Il sindaco Sergio Abramo, ha quindi firmato il decreto con il quale viene revocato il provvedimento emesso venerdì scorso 28 settembre ristabilendo l'utilizzo dell'acqua a scopo potabile per tutte le utenze che erano state interessate dal provvedimento di divieto.