A Gizzeria Lido (Cz) giornata di studi sul tema “CAS.SA.COLF per il supporto al Welfare Familiare”

Una sala gremita da oltre cento persone, tra cui Lavoratori addetti ai servizi di assistenza familiare, rappresentanti sindacali di Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs e delle famiglie (datori di lavoro) Domina, Fidaldo, Assindatcolf, hanno seguito il Convegno di CAS.SA.COLF, organizzato in Calabria. Dalla giornata di studi imperniata sul tema "CAS.SA.COLF per il supporto al Welfare Familiare" ed associata ad una tavola rotonda e ad un dibattito, sono emersi gli obiettivi principali che l'Istituto e i partecipanti si sono prefissi.

Vale a dire: riconfermare la bilateralità a sostegno del welfare, l'unità di intenti tra associazioni datoriali e parti sindacali in vista del rinnovo del Ccnl, dar vita a percorsi che permettano la formazione e la certificazione del collaboratore familiare, sostenere campagne di informazione e di promozione mirate alla contrattualizzazione dell'intera categoria, contrastare il lavoro "nero", ottenere dal futuro Governo sgravi fiscali sia per le Famiglie che per i Lavoratori.

CAS.SA.COLF intende inoltre proseguire e rafforzare l'attività promozionale, oltre che organizzando eventi replica di quello odierno, partecipando ad incontri e congressi di categorie interessate al tema del welfare familiare. Relatori ed esperti conoscitori del settore sono stati introdotti al tema da Lorenzo Gasparrini, il Presidente di CAS.SA.COLF, il quale ha invitato tutte le parti a perseguire un'unità d'intenti nella promozione di incontri e convegni affinché "emerga il sommerso, cioè il fenomeno del lavoro in nero, molto diffuso nel settore (oltre 800 mila lavoratori) e siano perciò necessarie, a livello centrale, attività di sostegno della famiglia con contributi economici e politiche di defiscalizzazione". Si sono quindi succeduti gli interventi di: Giuseppe Gagliotti, Dirigente Area Gestione Risorse dell'INPS Regione Calabria, il quale ha fatto rilevare la differenza esistente tra il "welfare mediterraneo, più basato sull'improvvisazione, cioè sulle economie familiari e territoriali, che sul sostegno"; Vincenzo Amaddeo, Vicario del Direttore Regionale INAIL Calabria, che ha voluto porre l'accento sulla pericolosità derivante dai rischi conseguenti il lavoro domestico "Sicurezza prima di tutto significa legalità" ha detto. Concetto ribadito da Giuseppe Franchino, Dirigente Medico di II Livello della Direzione Territoriale INAIL Catanzaro-Crotone, il quale ha messo in guardia dalla quantità di rischi fisici, biologici e chimici nelle attività domestiche. Pasquale De Sensi, Dottore Commercialista ed Esperto di Contabilità, ha reso un quadro preciso dei vantaggi familiari derivanti dai contratti di secondo livello grazie a buoni accordi di welfare aziendale e Daniela Angelucci, Responsabile di Unisalute, ha fornito una serie di dati a dimostrazione del fatto che la stipula di una buona assicurazione integrativa costituisce sempre più una necessità per il lavoratore domestico in Italia. Le conclusioni di questa prima parte di convegno sono state curate dal Vice Presidente di CAS.SA.COLF, Rosetta Raso che con grande efficacia ha sostenuto «l'importanza degli incontri promossi nei territori da CAS.SA.COLF, la necessità di promuovere un welfare che sia di reale sostegno alle persone, vale a dire famiglie e lavoratori impegnati nel settore, un confronto tra le parti sociali, sindacati in rappresentanza dei Cassa Sanitaria settore domestico Costituita da Fidaldo,Domina,Filcams CGIL,Fisascat CISL, Uiltucs, Federcolf CAS.SA.COLF Sede legale e sede operativa Via Tagliamento n. 29 Roma - CF : 97287770586 Tel: 06/85358034 Fax: 06/8546647 Email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. - www.cassacolf.it lavoratori e associazioni datoriali, in vista del futuro rinnovo del Ccnl». Inoltre, Rosetta Raso, ha voluto sottolineare il significativo successo delle iniziative di promozione messe in campo da CAS.SA.COLF. "Sono stati raggiunti ed anche superati gli importanti obiettivi fissati - ha detto - a testimonianza della valenza delle attività svolte da CAS.SA.COLF in questi anni".

Al termine si è svolta la prevista Tavola Rotonda sul tema "Sviluppo e prospettive di CAS.SA.COLF. e della bilateralità nella contrattazione ". Vi hanno partecipato: Luciana Mastrocola, Responsabile FILCAMS-CGIL; Fortunato Lo Papa, Segretario Generale della FISASCAT CISL Calabria, che ha voluto porre l'accento "sul valore e l'importanza dei convegni e dei seminari di CAS.SA.COLF, rivelatisi fondamentali veicoli di informazione e di approfondimento dei problemi di un settore sempre più in crescita, anche e soprattutto in Calabria"; Sabrina De Stefano, Segretario della UILTUCS Calabria; Rosa De Luca, Segretario Provinciale Federcolf Palermo. Infine, in rappresentanza dei datori di lavoro, hanno preso la parola: Lorenzo Gasparrini, in veste di Segretario Generale di DOMINA e Teresa Benvenuto, Segretario Nazionale di ASSINDATCOLF. Il Convegno in Calabria è parte integrante della campagna di divulgazione e conoscenza di un welfare familiare più adeguato alle attuali necessità promossa da CAS.SA.COLF nel corso del 2018. Fa seguito agli altri Convegni che la Cassa di assistenza sanitaria per colf e badanti ha già organizzato a Genova, Torino, Milano e Mestre nel 2018 e a Milano, Bari e Roma nel 2017. Il nuovo appuntamento con CAS.SA.COLF è fissato ad ottobre a Roma.