Catanzaro, Battaglia: “Dal comitato quartiere S.Antonio un grande esempio di impegno civico”

L'esempio di cittadinanza attiva offerto dai membri del comitato del quartiere Sant'Antonio merita non solo il plauso da parte di noi amministratori, ma rappresenta un modello positivo che deve essere da guida per tutto il territorio che ha bisogno ogni giorno di cittadini sensibili e disponibili a fare la loro parte per risolvere i piccoli problemi". Lo afferma il consigliere comunale Demetrio Battaglia (Catanzaro con Abramo). "Il comitato di S.Antonio – prosegue – si è fatto promotore nelle ultime settimane di una serie di lavori che, totalmente autofinanziati, hanno reso più pulito e fruibile l'area prospiciente la parrocchia Madonna di Pompei. Hanno provveduto, con mezzi e strumenti propri, alla pulizia di strade e aiuole e a eliminare piccoli intralci lungo i tratti di strada interni che collegano il quartiere con la chiesa. Proprio dalla chiesa è arrivato un grande esempio di impegno civico con Padre Constant pronto a spendersi in prima persona per portare a termine i lavori e dare man forte agli altri componenti del comitato. In un periodo storico in cui le amministrazioni si trovano costrette ad affrontare innumerevoli criticità, senza riuscire sempre a dare una risposta tempestiva, la collaborazione che arriva dai cittadini in tutti i campi è fondamentale ed è a loro che voglio rivolgere il mio ringraziamento, nell'auspicio che gli esempi di questo tipo siano sempre di più a dimostrazione dell'attenzione e dell'attaccamento al bene comune".

Dettagli Creato Lunedì, 01 Ottobre 2018 17:02