Catanzaro, Levato, Procopi e Mirarchi: “Domani pulizia strade in tutta la zona del quartiere Barone”

"Domani, finalmente, due squadre di operatori della Si.Eco. completeranno le operazioni di pulizia delle strade in tutto il quartiere Barone". Lo hanno annunciato i consiglieri comunali Luigi Levato, Giulia Procopi e Antonio Mirarchi sottolineando come "l'intervento programmato dall'azienda sia una risposta concreta nei confronti dei cittadini".

I tre esponenti dell'amministrazione hanno inoltre ricordato che "l'intervento in programma domani segue il sopralluogo che abbiamo fatto direttamente in zona una settimana fa, dopo il quale avevamo anche avanzato una richiesta scritta ufficiale all'assessore Cavallaro e al dirigente del settore igiene ambientale Gualtieri. Con le operazioni fissate dalla Si.Eco., per cui ringraziamo Luigi Siciliani, viene in questo caso data una risposta efficace ai residenti di Barone. Prevedendo questo intervento viene di conseguenza completata quell'azione di pulizia delle strade che era stata inspiegabilmente interrotta a metà. Ci auguriamo che in futuro, con un controllo puntuale da parte di assessore e dirigente, non ricapiti più una situazione del genere".