Lamezia Terme, Zion Kelly a Lamezia incontra gli studenti del Campanella il 3 ottobre

Farà tappa a Lamezia Terme la mattina del 3 ottobre nell'auditorium del liceo Campanella la Carovana della nonviolenza, promossa da Pax Christi Italia, che partirà da Catania il 2 ottobre, giornata internazionale della nonviolenza, per concludersi ad Assisi il prossimo 7 ottobre, con la partecipazione alla celebre marcia Perugia – Assisi.

A parlare con gli studenti dell'istituto superiore lametino a partire dalle 9.30, Zion Kelly, protagonista della March for our lives degli studenti americani che ha riempito Washington e altre 800 città degli Stati Uniti lo scorso mese di marzo. Le marce della vita hanno espresso la reazione degli studenti americani e il loro grido in nome della nonviolenza dopo la strage di S. Valentino in cui diciassette studenti del liceo di Parkland in Florida sono state uccise con un fucile d'assalto dal ventunenne Nikolas Cruz.

Anche il fratello di Zion Kelly è rimasto ucciso nella strage in Florida. Da allora insieme a tantissimi studenti americani si batte per sensibilizzare l'opinione pubblica americana contro il libero uso delle armi, tema che sta diventando sempre di più di attualità nel nostro Paese rispetto a possibili modifiche alla legge sulla legittima difesa.

Dopo il saluto del dirigente Giovanni Martello, gli organizzatori della marcia parleranno con gli studenti dei lametini dei temi della sicurezza, della pace e del disarmo e Zion Kelly condividerà la sua testimonianza diretta.

