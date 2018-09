Parcheggio ospedale "Pugliese" di Catanzaro, Bosco (Cambiavento): "Problema elettrico 'intrappola' utenti dentro, risolvere situazione"

"È successo di nuovo, anzi chissà quante volte accade. I cittadini che utilizzano il parcheggio del Pugliese rimangono ancora ostaggi all'interno. Intrappolati dall'Amc! I vertici dell'azienda controllata dal Comune invece di chiedere scusa agli utenti che, spesso nelle ore notturne, si ritrovano bloccati dietro la sbarra li attaccano clamorosamente. Il direttore generale e l'amministratore unico conoscono benissimo il problema". Lo scrive il consigliere Gianmichele Bosco del movimento Cambiavento.

"Quando si disattiva il meccanismo automatico elettronico gli utenti sono costretti ad attivare lo sblocco manuale. Per questa evenienza vi è l'indicazione di un numero telefonico a cui non risponde nessuno. Un numero indicato ma non funzionante. Servizio di reperibilità inesistente. È di questo che si dovrebbe occupare il management dell'Amc. Prestare ascolto alle reali disfunzioni subite dagli utenti, e non fare orecchie da mercante e accusarli di complotto. Una cura dovuta, a maggior ragione, perché è ben noto come il parcheggio del Pugliese sia il più remunerativo fra quelli gestiti dalla società del trasporto pubblico locale e serva l'area del più importante ospedale cittadino. Invece, dalle reazioni dei vertici aziendali sembra quasi sia responsabilità degli incolpevoli cittadini che già avranno pensieri ben più importanti per la testa (recandosi nella maggior parte dei casi in ospedale, non certo in un locale di ritrovo) e poi devono pure patire la beffa di rimanere sotto scacco di una indecente disfunzione. Con umiltà si prenda in mano la situazione, si chieda scusa per i disagi e, soprattutto, si renda effettivo il servizio di reperibilità".