Catanzaro, al "Politeama" percorso espositivo permanente con opere dell'artista Silvio Amelio

Un percorso espositivo permanente all'interno del Teatro Politeama dedicato ad alcune delle circa 200 opere che l'artista Silvio Amelio, originario di Taverna e conosciuto in tutto il mondo, ha voluto donare al Capoluogo. È questa l'idea condivisa in occasione della presentazione, in anteprima alla stampa, delle sculture che saranno presto allestite nelle sale del Politeama e che arricchiranno ancora di più il patrimonio artistico e culturale del Capoluogo. Il sindaco Sergio Abramo ha ribadito "il proprio orgoglio nell'accogliere la proposta del maestro Amelio che ha voluto donare alla città di Catanzaro gran parte dei suoi lavori, apprezzati in tutto il mondo, rinsaldando il legame con la propria terra d'origine". Una testimonianza d'eccezione, ha aggiunto l'assessore alla cultura Ivan Cardamone, "che rappresenta un ulteriore tassello importante della programmazione portata avanti con impegno dal settore cultura con un notevole ritorno per il territorio".

Tra le opere che saranno messe in mostra al Politeama, provenienti dall'America, di particolare rilievo sono le "muse" dedicate alle arti e che ben si sposano con il contesto teatrale. Il direttore generale e il sovrintendente della Fondazione Politeama, Aldo Costa e Gianvito Casadonte, hanno sottolineato che le opere di Amelio si coniugano al meglio con lo spirito di un teatro che unisce classico e moderno, con l'auspicio di porre in essere degli scambi e dei gemellaggi culturali con le realtà internazionali - Sudafrica, New York, Toronto - in cui Amelio è stato celebrato. Un profilo prestigioso e riconosciuto dai grandi storici dell'arte, come ha anche evidenziato Giorgio Ceraudo, già sovrintendente dei beni culturali, nel ricordare i grandi temi che hanno ispirato il percorso di Amelio. Lo stesso artista ha concluso ringraziando l'Amministrazione comunale per la sensibilità dimostrata ed esprimendo l' emozione di poter condividere la propria arte nel teatro che porta il nome di Mario Foglietti.