Catanzaro, prima riunione del tavolo delle rappresentanze per la redazione del piano di zona

La redazione del Piano di zona dei servizi sociali dell'ambito territoriale di Catanzaro continua ad essere al centro dell'azione dell'assessorato guidato da Lea Concolino. Il nuovo passaggio di questo percorso è stata la riunione del Tavolo delle rappresentanze che la delegata alle politiche sociali della giunta Abramo ha presieduto negli uffici di via Fontana vecchia.

"Dopo la riunione della Conferenza dei sindaci dell'11 settembre scorso – ha sottolineato Concolino -, l'ambito territoriale di cui Catanzaro è Comune capofila sta proseguendo quel percorso finalizzato alla stesura del Piano di zona dei servizi sociali che dovrà rilanciare il comparto in tutto i centri che fanno parte dell'ambito".

Al Tavolo delle rappresentanze hanno partecipato i rappresentanti dell'Asp, del Centro di giustizia minorile, dei Comuni di Botricello e Sellia, che rientrano nell'ambito di Catanzaro, del Forum del Terzo Settore, di Legacoop, di Uneba e della Cgil.

"Con questa riunione – ha detto ancora l'assessore – è iniziato un processo che deve essere altamente partecipativo e condiviso fra istituzioni, agenzie e associazioni, parti sociali. Nel corso dell'incontro si è convenuto sulla necessità di elaborare uno strumento, il Piano di zona, che possa mettere al centro del sistema delle politiche sociali le persone partendo dall'analisi dei bisogni e dell'offerta dei servizi. Questo lavoro, essenziale, servirà a lanciare sul territorio una programmazione basata sui dati emersi e non su generiche indicazioni. C'è, infatti, l'assoluta volontà di far diventare il Piano di zona un punto di forza concreto in favore dei cittadini".

L'assessore Concolino ha annunciato che i prossimi step del percorso riguarderanno la convocazione dell'Ufficio di Piano, al quale parteciperanno anche tecnici di altri Comuni, per cominciare l'analisi sul territorio e fotografare il comparto dell'intero ambito, e le riunioni dei tavoli tematici, che coinvolgeranno rappresentanti del Terzo e del Quarto settore.

"Il metodo portato avanti dall'amministrazione comunale in questo ambito territoriale – ha concluso Concolino – è un metodo che parte dal basso e che intende sviluppare un sistema di welfare che risponda in maniera piena e puntuale alle istanze che provengono dai cittadini".