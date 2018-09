Catanzaro, Polimeni e Lobello: “Schermi? Rassegna di successo e da istituzionalizzare”

"Schermi, la rassegna di cinema itinerante che sta per iniziare il suo ultimo week end, ha riscosso un notevole successo di pubblico e tantissimi apprezzamenti da parte dei cittadini".

Lo hanno affermato il presidente del Consiglio comunale, Marco Polimeni, e l'assessore al turismo, Alessandra Lobello, che hanno invitato i catanzaresi "a partecipare alle due serate conclusive della manifestazione, che si terranno domani, venerdì sera, ai giardini di San Leonardo e sabato, al Pianicello, nel cuore del centro storico, con il party di chiusura e la proiezione del cortometraggio realizzato nel corso di queste serate del "cinema multipiazza".

Polimeni e Lobello hanno proseguito: "L'idea che hanno avuto gli organizzatori, Mauro Lamanna e Pietro Monteverdi, si è rivelata vincente fin dall'origine e l'investitura e i fondi ricevuti dal ministero per i beni e le attività culturali, dopo la partecipazione a un bando per il quale è stato fondamentale il supporto istituzionale del Comune, condizione senza la quale non si sarebbe potuto concorrere, sono stati la prima conferma. L'altra – hanno aggiunto -, ancora più importante, è arrivata nel corso delle sette proiezioni, tutte gratuite, che finora hanno riportato il cinema all'aperto nei quartieri di Catanzaro: i ragazzi di Schermi hanno sempre avuto un'accoglienza calorosa, creando, in senso pieno, la dimensione comunitaria che è stata la premessa fondativa di questa rassegna che spero possa essere istituzionalizzata e ripetuta nei prossimi anni".

"Il messaggio sociale che è stato lanciato – hanno concluso il presidente del Consiglio e l'assessore – non deve essere sottovalutato: entrando in zone che in genere non erano mai state interessate da eventi di spettacolo di questo tipo, come l'Aranceto, il Corvo e Pistoia, Schermi ha permesso di far incontrare due mondi, la cultura da un lato e le periferie dall'altro, che sembrava non dovessero incontrarsi mai".