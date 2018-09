Catanzaro. Un concorso di idee per ripensare la vetrina della CCIAA

È stato pubblicato sul sito ufficiale della Camera di Commercio di Catanzaro il bando per un concorso di idee per la predisposizione di un progetto per la riqualificazione e valorizzazione della vetrina esterna dell'ente camerale sita in via Menniti Ippolito, nel centro storico del capoluogo della regione.

L'obiettivo – si legge nel bando – è quello di avviare un processo di riqualificazione e valorizzazione degli spazi esterni alla sede camerale, partendo dalla specifica vetrina oggetto della presente iniziativa, attraverso l'elaborazione da parte dei concorrenti di una proposta ideativa, che miri a coniugare l'immagine tradizionale del sistema produttivo locale, costituito dal territorio e dalle produzioni dell'artigianato artistico, dell'agro-alimentare e della migliore manifattura tessile, con le esigenze di modernità insite in un sistema evoluto di comunicazione, anche interattiva, che consenta di accedere ad una "vetrina virtuale" sui servizi e le iniziative messe in campo dalla Camera di Commercio sui temi più attuali, quali internazionalizzazione, turismo, cultura, digitale.

Il Concorso è aperto ad una pluralità di soggetti, multidisciplinare con diverse professionalità, siano essi giovani professionisti, designers, vetrinisti, artisti o studenti (ad esempio dell'Accademia di Belle Arti), anche concorrenti in gruppo con eterogeneità delle competenze. La Camera di Commercio riconoscerà all'idea vincente un premio di € 1.500. Gli elaborati dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo della Camera di Commercio di Catanzaro entro le ore 12.00 del 22 ottobre 2018.

"La strada che da Corso Mazzini sale verso il Duomo credo sia una tra le più affascinanti di Catanzaro: lì ha sede la nostra Camera di Commercio, da lì si snodano le rughe di Catanzaro, si può ammirare la facciata della Chiesa del Monte dei Morti e della Misericordia, l'Educandato e tanto altro. E lì, su quella strada, fa capolino anche una delle vetrine della Camera di Commercio di Catanzaro, ad oggi allestita con i cocci della tradizione della ceramica catanzarese – ha spiegato il presidente della Camera di Commercio, Daniele Rossi – Ma negli anni ha perso il suo fascino, i tanti che passano lì davanti non la notano neppure. Per questo abbiamo voluto stimolare i creativi con un concorso di idee per ripensare quello spazio e far sì che possa diventare ogni giorno strumento di comunicazione e di attrattività".