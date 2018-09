Con Toquinho vive l'alma brasileira del Festival d'Autunno

Il grande successo riscontrato da Loredana Bertè proietta l'Alma Brasileira del Festival

d'Autunno, ideato e diretto da Antonietta Santacroce, verso un appuntamento dai forti

connotati internazionali. Sabato 6 ottobre, al Teatro Politeama di Catanzaro, la tradizione

degli ospiti d'Oltralpe si rinnova con la presenza di Toquinho, uno tra i più importanti

musicisti brasiliani.

LA STORIA DI TOQUINHO

Un inizio di carriera, quella di Toquinho, che ha avuto alti e bassi a causa degli

anni difficili in cui versava negli anni settanta il Brasile, quelli in cui la dittatura

aveva costretto numerosi artisti ad abbandonare il proprio paese per trovare

rifugio e libertà d'espressione all'estero. E Toquinho, con Chico Buarque, aveva

scelto di venire a vivere proprio in Italia. Una esperienza di vita del quale lo

stesso artista conserva ancora oggi un buon ricordo. Quel suo "esilio" italiano lo

avrebbe poi reso famoso a livello internazionale. Forte di collaborazioni

importanti come quella con Sergio Endrigo e con Vinicius De Moraes, anche lui

arrivato in Italia, che sarebbe diventato il suo più grande amico, oltre che suo

partner ideale, avrebbe scritto alcune delle pagine più belle della musica

brasiliana, ma anche per Ornella Vanoni per la quale composero i brani

dell'album "La voglia, la pazzia, l'incoscienza, l'allegria".

IL CONCERTO DI CATANZARO

Saranno molte delle sue composizioni a creare emozioni forti nel concerto che

Toquinho presenterà al Festival d'Autunno. A Quem me dera, Samba de Orly,

Chorando pra Pixinguinha, Samba pra Vinicius, e all'indimenticabile

Acquarello si aggiungeranno alcune delle pagine più belle e intense della musica

brasiliana tra le quali Garota de Ipanema, Berimbau, Chega de saudade,

Tristezza, Samba di una nota sola. Un racconto in musica e parole in cui

metterà in evidenza la sua formazione di musicista e di uomo che gli ha

consentito di raggiungere grandi traguardi in tutto il mondo, ponendosi

all'attenzione come uno dei maggiori esponenti della Musica Popular Brasileira,

ma anche la storia del "suo" Brasile e dei personaggi dai quali ha tratto

ispirazione e ai quali ha affidato la sua enorme qualità artistica. Ad

accompagnarlo sul palcoscenico i musicisti brasiliani Itaiguara Mariano

Brandão, al basso, Maurizio Zottarelli, alla batteria, e la splendida voce della

cantante italiana Greta Panettieri.

LA MASTER CLASS

Toquinho, alle ore 18:00 di giorno 6 ottobre, nel "Piccolo" del Teatro Politeama terrà

una master class con l'obiettivo di consentire ai musicisti, ai fan e agli appassionati del

genere di ascoltare i racconti della sua carriera, dei suoi incontri con personaggi che

hanno condiviso con lui esperienze importanti, degli aneddoti, dei suggerimenti, delle

indicazioni per riuscire ad affermarsi in questo mondo così complesso. L'ingresso

consentito a tutti è gratuito.

PEDIATRI IN MOVIMENTO, IL PRIMO EVENTO CULTURALE

Ad anticipare il concerto di Toquinho, il 28 settembre, alle ore 18,30, presso la sala

conferenze del Complesso Monumentale della chiesa di San Giovanni, a Catanzaro, si

terrà il primo evento culturale della XVI edizione del Festival d'Autunno. "Medici in

prima linea", sarà un momento di riflessione e di racconti di esperienze di vita vissuta

Giuseppe Raiola, direttore UOC di Pediatria dell'Azienda ospedaliera "PuglieseCiaccio",

il direttore generale della stessa Azienda ospedaliera, Giuseppe Panella, Carlo

Torti, infettivologo presso l'Università della Magna Graecia di Catanzaro e Teresa

Chiodo, presidente del Tribunale per i minori di Catanzaro. A moderare gli interventi il

giornalista Domenico Iozzo che, proprio per aver raccontato attraverso uno suo articolo

la missione umanitaria della spedizione catanzarese a Lampedusa, ha ricevuto il premio

"Cristiana Matano".

Il dramma dei bambini profughi che arrivano sulle coste della Calabria vivrà oltre che

nelle parole dei relatori anche attraverso le immagini del documentario "Fuocammare"

di Gianfranco Rosi.

I BIGLIETTI

I biglietti per il concerto di Toquinho potranno essere acquistati in tutte le rivendite e

sul sito all'indirizzo www.festivaldautunno.com. Ogni informazione sarà reperibile

sull'app, scaricabile gratuitamente, sui canali social e sul sito ufficiale della rassegna, ,

che è stato completamente rinnovato con una veste grafica elegante e funzionale per

una più immediata consultazione.

