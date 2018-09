Il poeta paesologo Franco Arminio il 30 settembre al Mulinum di San Floro (Cz)

Mulinum diventa sempre più un luogo magico in cui si promuove il benessere psicofisico, coniugando armoniosamente tradizioni, territorio e cultura: domenica 30 settembre alle ore 18.30, ospiterà il poeta paesologo Franco Arminio che discuterà di recupero dei luoghi, rispetto della natura e legame con le origini con Stefano Caccavari, fondatore della startup agricola che sta riscuotendo successo in tutta Italia e non solo, e Massimiliano Capalbo, imprenditore "eretico" nonché consigliere d'amministrazione Mulinum.

Definito "uno dei poeti più importanti del nostro Paese" da Roberto Saviano, Arminio, fresco di Premio Brancati 2018, farà poi vibrare terra e anima con un suggestivo reading poetico delle sue odi tratte da "Cedi la strada agli alberi" e "Resteranno i canti", in vendita durante la serata.

A suggellare la serata una degustazione delle agripizze Mulinum, realizzate con farine integrali macinate a pietra e ortaggi bio, per cui è necessaria la prenotazione al 0961291882.

Dunque, l'appuntamento per celebrare insieme il valore della terra, tra riflessioni e poesia, è per domenica 30 settembre, dalle ore 18.30, tra spighe di grano e balle di fieno, al Mulinum, a due passi dalla sede della Regione Calabria e dell'Università "Magna Graecia".