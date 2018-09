Provinciali Catanzaro, Alecci candidato presidente. Magorno (Pd): "Bellissima notizia"

"La decisione di Ernesto Alecci di candidarsi a presidente della Provincia di Catanzaro rappresenta una bella notizia: Ernesto è un giovane sindaco che ha già dato dimostrazione di riconosciute capacità amministrative, di una attitudine al dialogo e di un carico di freschezza e modernità. Doti che risultano preziose per affrontare con ottimismo e grande fiducia l'imminente sfida per la guida dell'ente intermedio catanzarese". Lo scrive Ernesto Magorno, senatore Pd, in una nota.

Ernesto Alecci, dopo "alcune ore di riflessione" ha comunicato oggi di aver deciso di accettare la sfida.

"Mi mettero' immediatamente al lavoro – aveva scritto Alecci – per la stesura di un programma di governo condiviso, per la costruzione della coalizione e delle liste a mio sostegno, a partire da coloro che hanno da subito creduto nella mia candidatura. Sara' per me un onore trovarmi alla guida di una coalizione il cui profilo e' quello del 'civismo democratico' ed ecco perche' – sostiene il sindaco di Soverato – intendo operare nel segno dell'apertura e della partecipazione, ponendo al centro del mio agire gli amministratori e le aspettative e i bisogni dei territori".

"Il prossimo presidente della Provincia, inoltre, - dice ancora Magorno - avrà la fortuna di ereditare un ente sano e solido, frutto dello straordinario lavoro che in questi anni è stato messo in campo da Enzo Bruno, sempre a servizio dei territori e degli amministratori locali non solo nelle sue vesti di presidente della Provincia di Catanzaro ma anche come guida dell'Unione delle Province calabresi. Enzo Bruno, espressione del Pd, ha garantito equilibrio e dedizione ai problemi. Esprimo, dunque, un grande "in bocca a lupo" ad Ernesto Alecci e un profondo sentimento di ringraziamento a Enzo Bruno".