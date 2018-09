Completato il trasferimento delle aule dell'istituto per geometri "Malafarina" dalla sede decentrata sita in località Laganosa (comune di Satriano) nella sede centrale di Soverato. L'Amministrazione provinciale di Catanzaro, guidata dal presidente Enzo Bruno, e la dirigente del settore competente Rosetta Alberto, hanno dimostrato grande sensibilità alle problematiche relative alla sede decentrata, sia in termini di disagio sopportato dai ragazzi costretti ad enormi sacrifici a causa della carenza di mezzi pubblici, sia in merito alle carenze strutturali dei locali decentrati. La Provincia di Catanzaro, quindi, ha accelerato il processo di trasferimento previa individuazione degli spazi, grazie alla collaborazione del dirigente scolastico, direttamente nella sede centrale. Nei prossimi giorni inizieranno i lavori relativi agli ambienti individuati che saranno completati in tempi record. Un trasferimento che consentirà non solo maggiore sicurezza ma anche di ottimizzare la didattica con enormi benefici per la formazione, per il fatto che gli studenti frequenteranno un'unica sede e potranno utilizzare tutti i laboratori a disposizione, e quindi anche fruire delle aule in maniera multidisciplinare.

Dettagli Creato Martedì, 25 Settembre 2018 12:30