Sud, Magorno: "Governi Pd hanno tracciato la strada giusta"

"Il rapporto di Confindustria ed Srm e' la prova di una ripresa del Mezzogiorno che avviene grazie alle misure adottate dai governi Pd. Fondamentali gli interventi nel settore agricolo, il ministro Di Maio eviti decreti controversi e prenda esempio dalle buone pratiche avviate negli ultimi anni in particolare confermando la decontribuzione per le nuove assunzioni, l'iper e il super ammortamento, il credito d'imposta per ricerca e acquisto di nuovi macchinari, anche in agricoltura". Cosi' il sentore calabrese del Pd, Ernesto Magorno, componente della commissione agricoltura.

Dettagli Creato Giovedì, 19 Luglio 2018 19:23