Consegna lavori ponte Solleria a Marcellinara, i ringraziamenti del sindaco Scerbo al presidente della Provincia, Enzo Bruno

"Do atto del grande impegno del Presidente Enzo Bruno che, come ha ampiamente evidenziato nella sua relazione illustrativa al bilancio 2018 della Provincia nel corso dell'Assemblea dei Sindaci di mercoledì scorso, nonostante le ristrettezze e i tagli imposti negli ultimi anni ai danni delle Amministrazione Provinciali, ha saputo dimostrare attenzione e vicinanza alle esigenze delle tante realtà comunali della Provincia di Catanzaro, con interventi importanti e rilevanti così come avvenuto anche per Marcellinara, con l'ultimo intervento comunicato, nel corso della stessa Assemblea, dell'avvio dei lavori di ripristino del pontino in località Solleria". E' quanto afferma il sindaco di Marcellinara, Vittorio Scerbo.

"Ringrazio, pertanto, il Presidente Enzo Bruno per aver dato seguito all'impegno assunto nei mesi scorsi per la risoluzione di questa annosa problematica che ci ha visti impegnati nel monitorare e seguire tutto l'iter con le indagini e verifiche tecniche e l'assegnazione delle risorse necessarie per questi lavori che ora consentiranno di eliminare le infiltrazioni di acque meteoriche e i lavori a salvaguardia della conservazione del pontino, ripristinando le condizioni di sicurezza e percorribilità dell'arteria che rappresenta l'unica alternativa alla SS280 dei Due Mari".

"Per questo motivo il mio è stato un voto favorevole ai documenti finanziari proposti all'Assemblea dei Sindaci dal Presidente Bruno – afferma Scerbo -. Fa specie vedere invece arrogarsi meriti chi in sede di consiglio provinciale ha votato contro questi stessi provvedimenti. Aspetto, pertanto, di accogliere il Presidente Bruno a Marcellinara, insieme ai suoi collaboratori, per la consegna di questi lavori, per discutere e programmare, nell'occasione, gli ulteriori interventi già previsti e concordati per la messa in sicurezza della viabilità e la pulizia stradale, che proprio questa mattina ha avuto sulla strada provinciale che interessa il territorio di Marcellinara".

Dettagli Creato Giovedì, 19 Luglio 2018 19:07