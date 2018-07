Coldiretti: Fabio Borrello presidente per Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia

E 'il giovane imprenditore agricolo Fabio Borrello, che conduce gli affari di circa 80 ettari, il nuovo presidente della Federazione interprovinciale Coldiretti delle province di Catanzaro-Crotone e ViboValentia. L'assemblea dei presidenti e dei delegati sezionali delle tre province lo ha eletto all'unanimità. Borrello, che è avvocato, succede a Roberto Torchia, che "con professionalità e impegno, vissuti da protagonista, ha saputo trasmettere - sottolinea una nota di Coldiretti - competenza, passione, rigore, finezza e amore per il territorio comunicate sempre con semplicità, immediatezza e concretezza ". Torchia al quale l'assemblea ha tributato un lungo applauso, ha accompagnato, insieme a tutto il Consiglio uscente, la fase di costruzione della 'nuova Coldiretti'. Nel suo intervento, ha sottolineato che sta andando avanti che accetta di più di un consiglio direttivo, per consolidare sempre di più la rappresentanza attiva a imprese agricole e della società. Noi stiamo anticipando i tempi per cogliere da subito ciò che accadrà domani, per accentuare la leadership, chiari i bisogni delle imprese agricole e agroalimentari e quindi i dirigenti che devono farvi fronte ''. Il presidente regionale, Pietro Molinaro, ha ringraziato Torchia per il lavoro che ha svolto e ha ribadito '' l'importanza di implementare con i nuovi dirigenti che sono nuovi linfa per l'organizzazione ''.

'Sono orgoglioso - ha affermato il neopresidente - della fiducia che mi è stata accordata; si svolgerò con il massimo impegno l ' attività politica sindacale che il mio ruolo è importante per il suo lavoro e per il suo lavoro. A completare la squadra, Rossana Scavelli, Francesco Fazio, Domenico Levato, Michele Vartuli, Francesco Benincasa, Salvatore Lachimia, Maria Teresa Dottore, Pasquale Russo, Antonio Tambaro, Francesco Perri, Giuseppe Laria, Maurizio Arena, Pietro Astorino, Giuseppe Porcelli (Giovani), Maria Antonietta Mascaro (Donne), Domenico Liberti (pensionati).