A seguito dell'elezione come vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei Deputati di Wanda Ferro, i segretari dei circoli comunali di Caraffa di Catanzaro e di Maida, rispettivamente Davide Ciancio e Rosa Petruzza, insieme a tutto i tesserati e simpatizzanti dei circoli, esprimono il proprio plauso.

"L'elezione a tale ruolo – affermano Ciancio e Petruzza - dimostra ancora una volta la fiducia, ormai consolidata, riposta da parte di tutto il partito nazionale al nostro leader Wanda Ferro. Infatti - continuano - tale ruolo arriva dopo l'incarico in Commissione Difesa e dopo le ripetute deleghe a rappresentare il partito nell'ambito di tante occasioni televisive. Wanda - specificano - rappresenta uno dei principali riferimenti nazionali di FdI, che nasce dalla politica dei fatti e dalla conquista in campo della leadership. In particolare, ci piace ricordare la vittoria in un collegio non suo e con candidati uscenti forti; le costanti iniziative parlamentari e l'attiva presenza sul territorio; la capacità di generare quell'entusiasmo grazie al quale abbiamo potuto contribuire all'adesione in FdI di 220 nuovi amministratori, molti dei quali calabresi (a livello regionale, provinciale e comunale. Wanda Ferro - concludono Ciancio e Petruzza – è dunque una leader per FdI nazionale e per il centrodestra regionale che dimostra in ogni occasione le sue capacità politiche, umane e sociali consolidate dal tempo e temprate dal suo carisma".