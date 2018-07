Migranti, Re David (Fiom) a Lamezia Terme (Cz): "Connettere accoglienza e lavoro"

"E' importante venire in Calabria e venire al Sud perche' e' qui che stanno succedendo le cose piu' terribili in mare e per terra". Lo ha affermato la segretaria generale della Fiom-Cgil, Francesca Re David, parlando con i giornalisti a margine della manifestazione "Il cammino della speranza", organizzata dal sindacato a Lamezia Terme (Catanzaro) sul tema dell'immigrazione.

"E' importante per la Fiom, che - ha spiegato Re David - ha 40.000 migranti tra gli iscritti ma nessuno di questi e' al Sud. Gli immigrati iscritti alla Fiom hanno gia' fatto un percorso di precarieta', di sfruttamento, e sono nelle fabbriche dove c'e' lavoro regolare, dalla Toscana in su. Penso che sia importante - ha proseguito la segretaria generale della Fiom-Cgil - connettere e mettere insieme e accoglienza e lavoro".Francesca Re David ha poi osservato: "Nell'attuale contesto di diseguaglianze e precarieta' si e' cercato di trovare il nemico tra chi e' piu' povero e non tra chi ha prodotto queste ingiustizie. E', questa, un'idea corporativa della societa': ci mettiamo noi italiani contro gli stranieri, ma in realta' - ha rilevato la segretaria generale della Fiom-Cgil - e' una parte degli italiani che ha reso gli altri italiani poveri. E la ricerca di un nemico esterno distoglie dalla ricerca di una giustizia sociale: e' questo quello che manca". (AGI)