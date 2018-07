Il prossimo 18 luglio a partire dalle ore 10.30, presso la Sala Conferenze di Unioncamere Calabria si terrà il seminario tecnico dal titolo "Contratto di Sviluppo: investire al sud non è più un'impresa" promosso e organizzato da Unioncamere Calabria – Desk Enterprise Europe Network in collaborazione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia e Unindustria Calabria.

Il Contratto di sviluppo rappresenta il principale strumento agevolativo dedicato al sostegno di programmi di investimento produttivi strategici ed innovativi di grandi dimensioni. La gestione dei Contratti di sviluppo è affidata a Invitalia, che opera sotto le direttive ed il controllo del Ministero dello sviluppo economico. L'impianto normativo del Contratto di Sviluppo, recentemente aggiornato, rende le agevolazioni una leva per la modernizzazione del tessuto industriale, in armonia e coerenza con quanto disposto dal Piano Industria 4.0. La nuova disciplina prevede una riduzione dei tempi dell'iter procedurale "fast track", dalla valutazione all'erogazione delle agevolazioni e viene facilitata la partecipazione di reti d'imprese.

I programmi di sviluppo possono essere realizzati da una o più imprese, italiane o estere, di qualsiasi dimensione. Le agevolazioni vengono concesse, anche in combinazione tra loro, sotto forma di finanziamento agevolato, nei limiti del 75% delle spese ammissibili, di contributo diretto alla spesa, contributo in conto interessi, in conto impianti.

Per il corrente periodo di programmazione 2014-2020, allo strumento dei Contratti di sviluppo sono state assegnate risorse finanziarie per oltre 1.998,9 milioni di euro.

Durante l'incontro verranno illustrate le caratteristiche degli incentivi rivolti a chi intende fare investimenti di grandi dimensioni nei settori: industriale, turistico e di tutela ambientale.

I lavori, introdotti dal Segretario Generale di Unioncamere Calabria Maurizio FERRARA saranno moderati da Enrico MAZZA, Rappresentante di Unindustria Calabria.

Interverranno Felice IRACÀ – Dirigente di Settore "Fondi di ingegneria finanziaria e di garanzia" Dipartimento Sviluppo economico - Attività produttive REGIONE CALABRIA "Contratti di sviluppo – L'accordo di Programma Quadro MISE/Regione Calabria" e Giordano D'INNOCENZO – INVITALIA "Contratto di sviluppo: investire al Sud non è più un'impresa"

Il dibattito sarà arricchito da una testimonianza sui Contratti di Sviluppo resa da Vincenzo PORTARO – Gruppo Oleario Portaro. A margine del seminario tecnico, previo accreditamento, sarà possibile effettuare incontri one-to-one con l'esperto di Invitalia.

Il dettaglio dei risultati conseguiti nel corso dell'intero periodo di operatività dello strumento - domande presentate, contratti sottoscritti, investimenti attivati ed agevolazioni concesse - è disponibile nella sezione dedicata del sito web di Invitalia.