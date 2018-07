Scomparsa Mario Casalinuovo: il cordoglio del presidente del consiglio comunale di Catanzaro, Polimeni

"Una figura esemplare della politica catanzarese e calabrese". È con questo commento che il presidente del Consiglio comunale, Marco Polimeni, ha voluto esprimere il proprio cordoglio per la scomparsa di Mario Casalinuovo.

"Uomo delle istituzioni di notevole spessore, rigoroso, onesto e appassionato, l'avvocato Casalinuovo è stato uno dei migliori politici che la città di Catanzaro ha saputo esprimere", ha aggiunto Polimeni facendosi interprete della commozione e delle condoglianze, rivolte alla famiglia di Casalinuovo, da parte dell'intero Consiglio comunale. "Da consigliere comunale, da deputato e ministro, da primo presidente del Consiglio regionale, Casalinuovo è stato, è ancora e deve restare un punto di riferimento per chi è adesso impegnato in incarichi pubblici e per le future generazioni. Insieme all'intero Consiglio comunale rivolgo le commosse condoglianze alla famiglia dell'onorevoleCasalinuovo, alla figlia Giuseppina, già dirigente comunale, e al figlio Aldo".