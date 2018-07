Si sono diplomati quest’anno i primi studenti dell’Istituto Professionale per Odontotecnici di Lamezia Terme

Partiti nell'anno scolastico 2013/14, al termine di quest'anno scolastico, 2017/18 si sono diplomati i primi 14 Odontotecnici del Lametino. Ai 14 alunni curriculari si sono aggiunti 2 candidati che hanno superato l'esame di stato come privatisti.

Oltre agli Odontotecnici si sono diplomati anche 5 Agrotecnici.

L'Istituto Professionale per Odontotecnici e per l'Agricoltura, di Lamezia Terme si trova in località Savutano e fa parte Liceo Scientifico "L. Costanzo" di Decollatura diretto dal Dott. Antonio Caligiuri. In questi anni grazie all'impegno del Dirigente e del corpo docente, la scuola ha visto una significativa crescita sia numerica che di innovazione didattica: il Curricolo Verticale, la programmazione disciplinare in UDA, la Flipped Classroom, l'utilizzo di piattaforme didattiche quali Edmodo, Fidenia e Google Classroom oltre piattaforme didattiche disciplinari quali Math Result, il disegno col CAD in 2D e 3D, la modellazione virtuale e la stampa in 3D.

In questi anni la scuola è stata dotata di LIM e agli alunni del biennio è stato dato, in comodato d'uso, un tablet da utilizzare per lo studio. Una linea internet a 100 Mbit/s ha permesso di utilizzare la rete in modo ottimale.

Ai neo diplomati migliori auguri.

