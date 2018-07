Marijuana in auto abbandonata, arrestato minorenne nel catanzarese

Aveva adibito un'auto abbandonata a deposito di sostanze stupefacenti: per questo un minorenne è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Soverato. I militari delle stazioni di Soverato e Satriano, hanno suonato un giovane che, dopo essersi provato all'interno di un'autovettura in stato di abbandono, da tempo in sosta in pieno centro abitato, si è impossessato di una bustina di piccole dimensioni allontanandosi subito dopo a piedi. I carabinieri lo hanno quindi bloccato trovando nell'involucro 2,8 grammi di marijuana. Nel corso del controllo nell'auto, poi, hanno trovato, dietro il sedile lato guida, 288,77 grammi della stessa sostanza già suddivisa in 161 dosi. Il giovane è stato arrestato e condotto,Catanzaro, in una comunità minorile.

Dettagli Creato Venerdì, 13 Luglio 2018 18:39