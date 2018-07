L'amore? Per i Dear Jack "Non è un caso se l'amore è complicato". Il prossimo lunedì 16 luglio, in occasione della festa patronale di San Vitaliano, ci penserà il gruppo del momento a ricordarcelo. Infatti, nella splendida cornice di piazza Duomo a Catanzaro, si esibirà la nuova band formata da Lorenzo Cantarini, che oltre alla chitarra adesso è anche la voce ufficiale dei Dear Jack, Francesco Pierozzi, Alessandro Presti e Riccardo Ruiu. Il singolo, che ha anticipato il nuovo album presentato lo scorso mese di giugno, è stato scritto da Federico Zampaglione, frontman dei "Tiromancino", in collaborazione con Antonio Marcucci, produzione e mix di Ciro "Princevibe" Pisanelli mentre per la parte video ci ha pensato l'esperto Gaetano Morbioli. "Non è un caso se l'amore è complicato" non è la solita canzone d'amore, ma un'introspezione oggettiva su quanto questo sentimento meraviglioso sia appunto "complicato". Dunque, per assistere ad una grande serata di musica pop, non resta che correre il prossimo lunedì 16 luglio a Catanzaro per vedere i già mitici "Dear Jack" e il loro successo "Non è un caso se l'amore è complicato".

