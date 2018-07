San Vitaliano, sempre in vigore ordinanza che vieta bevande in vetro dalle 21 alle 7

In occasione delle manifestazioni organizzate per la festività di San Vitaliano, come per qualsiasi altra manifestazione, si ricorda che il Comune ha disposto con un'ordinanza valida per tutto il territorio del capoluogo e per tutto l'anno (nr. 7 del 3 luglio 2018), il divieto di vendita per asporto, dalle ore 21 alle ore 7 del giorno successivo, di qualsiasi bevanda in bottiglie, bicchieri e altri contenitori di vetro. Il divieto è valido per gli esercenti come per i distributori automatici.

La somministrazione di bevande in contenitori di vetro è consentita unicamente se il consumo nei sopra citati contenitori avviene all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche, di pertinenza dell'attività, legittimamente autorizzate all'occupazione di suolo pubblico (dehors e gazebo), con divieto assoluto di consumo al di fuori di esse.

Si ricorda, inoltre, che in base alla stessa ordinanza, dalle ore 2, entra in vigore il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.