In auto con 34 grammi di eroina: arrestati due rom a Catanzaro

I baschi verdi del gruppo della Guardia di finanza di Catanzaro hanno arrestato due uomini, appartenenti alla comunità rom catanzarese, sorpresi nei pressi di viale Isonzo a trasportare in auto circa 34 grammi di eroina, suddivisa in 134 dosi pronte per essere destinate allo spaccio. I due, non curanti dell'alt intimatogli dai finanzieri, hanno tentato di fuggire al controllo, per poi fermarsi solo dopo aver gettato dal finestrino dell'auto gli involucri. Nonostante questo i finanzieri, grazie anche all'intervento di altre pattuglie, sono riusciti a recuperare lo stupefacente. I due soggetti sono stati posti agli arresti domiciliari.

Dettagli Creato Venerdì, 13 Luglio 2018 17:08